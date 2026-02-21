ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਖ਼ਬਰ

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਖ਼ਬਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 21, 2026 at 12:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਗੁਣ ਅਤੇ ਰਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਰਗੁਣ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਮਾਪੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ?
ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਜੂਲੀਅਟ ਜੱਟ ਦੀ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19' ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨਗੇ।
ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ '12/24 ਕਰੋਲ ਬਾਗ' ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਸਕ੍ਰੀਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵੀ ਨੇ 'ਨੱਚ ਬੱਲੀਏ 5' ਦੌਰਾਨ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 7 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਸਟਾਰਰ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
