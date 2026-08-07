ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਜਲਦ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੋਤਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 10:43 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੋਤਾ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ 'ਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇਪਣ ਭਰੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੇਡਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰਦਾਰ' ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਉਮਦਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇਗੀ।
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