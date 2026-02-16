ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਫਿਲਮ '13 ਟੀਨ', ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਫਿਲਮ '13 ਟੀਨ', ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ
ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਫਿਲਮ '13 ਟੀਨ' 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੌਪਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 16, 2026 at 3:37 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੱਲੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ '13 ਟੀਨ' ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਏ ਫੇਮ ਸਟੂਡਿਓਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਟੋਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।
ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ, ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਚਨਾਂਤਮਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਦਰ ਬਾਂਸਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿਲਪਾ ਪੁਰੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਗਾਹਰ ਹਨ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਚੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ', 'ਸਰਦਾਰ ਐਂਡ ਸੰਨਜ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਨੋ ਫਿਲਮਾਂ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆ।
