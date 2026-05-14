ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਛਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ

ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਕਾਨਸ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣ ਗਈ।

ROOPI GILL cannes
ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 14, 2026 at 4:15 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: 79ਵੇਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ।

ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੀਰੀਅਡ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀਪੂਰਨ ਪਹਿਰਾਵੇਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਫੈਦ ਅਤੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੇ ਡਿਜਾਇਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੁਣਤੀ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਇਸ ਮਨਮੋਹਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪੀਤਾਂਬ੍ਰਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ, ਜਵੈਲਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਗੋਲੇਚਾ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਡ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।

