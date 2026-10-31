ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਰਸੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਨੰਬਰ 45? ਜੁੜੀ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 45 ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 4:07 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 45 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਰਸੀ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 45 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਸੀ ਲਈ 45 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਮਿੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਫੈਮਿਲੀ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿਦ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ' ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 45 ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਲੋਹਾਨੀ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਸੀ ਲਈ 45 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਜਰਸੀ ਨੰਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 5, 8 ਅਤੇ 9 ਵਰਗੇ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ 19 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੀ।
ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਕਾਰਨ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਜਰਸੀ ਨੰਬਰ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਰਸੀ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 19 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਰਸੀ ਨੰਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸਲਾਹ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 19 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਨੰਬਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ 9 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਨੰਬਰ 45
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਤੇ 5 ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ 9 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ 45 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਚੁਣ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45 ਨੰਬਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 9 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ 45 ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 45
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 'ਹਿਟਮੈਨ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ 45 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਲਾਹ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਫੈਮਿਲੀ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿਦ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ' ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸੋਨੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਲਿਵ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: