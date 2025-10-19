ETV Bharat / entertainment

ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਲਗਭਗ 600 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 389 ਈਸਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

RISHABH SHETTY VISIT OLDEST TEMPLE
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ (POSTER)
October 19, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਮਬਲੇ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੀ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹਨ।

'ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਖਾਸ'

"ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ "ਕਾਂਤਾਰਾ" ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਗਏ।

'600 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ'

ਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 600 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 389 ਈਸਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 51 ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

'ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਰਤਾਂਤ'

ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੀ. ਅਜਨੀਸ਼ ਲੋਕਨਾਥ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਬੰਗਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ, ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤਾਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

"ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1" ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਮਬੇਲ ਫਿਲਮਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕਧਾਰਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।

