ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕਣ

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 58ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।

juhi chawla (Photo: IANS)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਸਦੀ ਸਹਿ-ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਟੀਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 58ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ।

17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ

13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 58ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋਸਤ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਹੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੂਹੀ ਨੇ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ।

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਸਲਤਨਤ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਕਰਨ ਕਪੂਰ, ਅਮਰੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਵੀ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਡੈਬਿਊ ਫਲਾਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 1987 ਵਿੱਚ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੋ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੱਖਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ 1988 ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਫਿਲਮ "ਕਿਆਮਤ ਸੇ ਕਯਾਮਤ ਤੱਕ" ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਮਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਜੂਹੀ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਹੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ', 'ਬੋਲ ਰਾਧਾ ਬੋਲ', 'ਇਸ਼ਕ', 'ਹਮ ਹੈਂ ਰਾਹੀ ਪਿਆਰ ਕੇ' ਅਤੇ 'ਡਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਯੈੱਸ ਬੌਸ' ਅਤੇ 'ਦੀਵਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੂਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ 'ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਪਲਾਨ' (2023) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਹੀ ਨੇ 'ਫਿਰ ਭੀ ਦਿਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ', 'ਅਸ਼ੋਕਾ' ਅਤੇ 'ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੈ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 1992 ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੂਹੀ ਅਤੇ ਜੈ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜੂਹੀ ਅਤੇ ਜੈ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਾਹਨਵੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰਾ

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ। 2025 ਦੀ ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 7,790 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

