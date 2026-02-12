Exclusive Interview: ਸਾਲ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਇਸ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ
ਰੇਵਤੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਥਲਾਪਥੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ 'ਜਨ ਨਯਾਗਨ' ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 12, 2026 at 11:15 AM IST
ਰੇਵਤੀ ਮਲਿਆਲੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੇਵਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ "ਅੱਸੀ" 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਿਜੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਜਨ ਨਯਾਗਨ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਫਿਲਮ 'ਅੱਸੀ' ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੇਵਤੀ
ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ "ਅੱਸੀ" ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। "ਅੱਸੀ" ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਭਵ ਸਿਨਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਕ, ਥੱਪੜ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਅੱਸੀ' 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੂਝ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ 'ਅੱਸੀ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 'ਅੱਸੀ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ।
ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ।-ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੇਵਤੀ
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰੇਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ?
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੂਖਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਵੇਗਾ ਆਦਿ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ... ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲੋਚਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ" ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣਨ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਫਿਲਮ 'ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ' ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ' ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ਥਲਾਪਥੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਜਨ ਨਯਾਗਨ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਜਨ ਨਯਾਗਨ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਚ. ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ 'ਜਨ ਨਯਾਗਨ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ 'ਜਨ ਨਯਾਗਨ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 'ਜਨ ਨਯਾਗਨ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ- ਰੇਵਤੀ
ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਰੇਵਤੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਿਲਮਾਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 75-76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਉੱਦਮ "ਮਿਥਿਰ" ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਉੱਦਮ "ਮਿਥਿਰ" ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਨਾ ਪਾਲ ਨੂੰ "ਮਿਥਿਰ" ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁਣ ਮੇਕਅਪ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਨੇਮਾ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਕੈਮਰਾ, ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਫਿਲਮ "ਮਿਥਿਰ" ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ।
2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 2026 ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਵਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰੇਵਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਫਲਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ "ਲੋਕਾ" ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ "ਲੋਕਾ" ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ "ਲੋਕਾ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਫਲ ਹਨ।
ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ?
ਰੇਵਤੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਲਿਆਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਡਾਂਸ ਫੋਟੋਆਂ 14 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਮਨ ਵਾਸਨਾ" ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਦੁਲਕਰ ਸਲਮਾਨ।
ਉਸਨੇ ਮਲਿਆਲਮ, ਤਾਮਿਲ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਿਆਲਮ ਦਰਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।
ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ।
