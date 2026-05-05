ਮੇਟ ਗਾਲਾ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡੇਬਿਊ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡੇਬਿਊ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 2:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ਼ ਆਰਟ ਦੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੇਟ ਗਾਲਾ 2026 ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਨ ਨੇ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ।
ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਤਿ, ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ।"
ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਯਾਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।"
ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਡੇਬਿਊ
ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਟ ਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਮੇਲ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਲਈ ਅਨੰਨਿਆ ਨੇ ਰੌਬਰਟ ਵੂਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਬੋਧ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਮਾਸਕ ਵੀ ਸੀ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਪਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਕਾਲਾ ਜੈਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪਲੀਟੇਡ ਸਕਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ 2026 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, 'ਕੋਸਟਿਊਮ ਆਰਟ' ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਕਸ ਹੋਲੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਦੇਖ ਪਾਉਣਗੇ।
