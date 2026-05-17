ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਟੂਣਾ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਚਰਚਿਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੋਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 17, 2026 at 8:32 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੋਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਟੂਣਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਐਮੀ ਫੁਟੇਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
'ਡਿਜੀਲੋਕ ਐਟਰਟੇਨਮੈੰਟ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਔਰਾ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਵਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੋਤਾ
ਸੜਿਆ ਨਿੰਬੂ 'ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਾਂਗੇ "ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੋਤਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਦਸੂਹਾ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰਦਾਰ' ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋ ਦੇ ਅੋਪੋਜਿਟ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਓਧਰ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਡੈਵੀ ਸਿੰਘ, ਅੰਸ਼ੁਕ ਵਰਮਾ , ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਅਰਮਾਨ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਗੋਸ਼ਾ, ਦੀਪ ਮਂਨਦੀਪ ਅਤੇ ਜਸ ਗਾਫਿਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: