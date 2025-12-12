2025 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਰੋਇਆ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 12, 2025 at 10:43 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2025 ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1988 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੁਕੁੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ 'ਛਣਕਾਟਾ 88' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ' ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ।
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਾਵੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਬੱਡੀ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰੋਡ'( 2014 ) ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਰੁਕਲਪ੍ਰੀਤ ਸਟਾਰਰ 'ਮਰਜਾਵਾਂ' ( 2019) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਇਸ ਮੌਤ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਦੀ
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਰੱਖਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਦੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਉਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਤਕ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਸਵ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਜ਼ੀਮ ਫ਼ਨਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ 'ਤਵਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਅਧੁਨਿਕ ਸੰਗੀਤ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ
ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਗਾਇਕ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਨਸਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ 'ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਗੀਤ' ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਨਿੰਮਾ ਲੋਹਾਰਕਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਗੀਤਕਾਰ ਨਿੰਮਾ ਲੋਹਾਰਕਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲੋਕਮਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਲੋਹਾਰਕਾ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿੰਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਮਨੀ ਕੁਲਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨੀ ਕੁਲਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦਾਰੋ' ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
