ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਦਮੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 12:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਹਾਰ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਨਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5:20 ਵਜੇ ਗੋਆ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਲਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਪੀਆਰ (CPR) ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੀਬਰਤਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਅ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਭੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
श्री नाना पाटेकर यांच्यासारखी झोकून देण्याची वृत्ती, स्वतःचे वेगळेपण आणि एक आगळा प्रभाव फारच मोजक्या अभिनेत्यांमध्ये पाहायला मिळतो. त्यांनी प्रत्येक भूमिकेत विलक्षण विविधता आणि सर्जनशीलता आणत, अनेक पिढ्यांच्या स्मरणात राहतील अशा भूमिका आपल्यासाठी साकारल्या. आपल्या स्पष्ट आणि परखड विचारांसाठीही त्यांचा मोठा आदर केला जायचा, स्वतःच्या विश्वासावर ठाम राहून मत मांडताना ते कधीही डगमगले नाहीत. हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत श्री नाना पाटेकर यांचे योगदान अफाट होते. त्यांच्या जाण्याने कलाविश्वात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचे कुटुंब, मित्रपरिवार आणि असंख्य चाहत्यांप्रती मी संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती!— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
1 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪਾਟੇਕਰ ਵਜੋਂ ਜਨਮੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ, ਖੌਫਨਾਕ ਖਲਨਾਇਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗਲੈਮਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਨਾਨਾ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ 'ਗਮਨ' ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 'ਪਰਿੰਦਾ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਬੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ' ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੰਗਾਰ', 'ਤਿਰੰਗਾ', 'ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ', 'ਅਗਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ', 'ਖਾਮੋਸ਼ੀ: ਦ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ', 'ਯਸ਼ਵੰਤ' ਅਤੇ 'ਅਪਹਰਣ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ' ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ' ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਨਾ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। 'ਵੈਲਕਮ' ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਉਦੈ ਸ਼ੈੱਟੀ' ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਨਾ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲੜੀ (ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਵਾਦਾਂ (ਮੋਨੋਲੋਗ) ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜੂ ਬਨ ਗਿਆ ਜੈਂਟਲਮੈਨ', 'ਵਜੂਦ', 'ਗੈਂਗ', 'ਦੀਵਾਨਗੀ', 'ਭੂਤ', 'ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ', 'ਨਟਸਮਰਾਟ', 'ਰਾਜਨੀਤੀ' ਅਤੇ 'ਦ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
One line. One brutal truth. One unforgettable scene. @nanagpatekar @bindasbhidu #Parinda #NanaPatekar #JackieShroff #Bollywood https://t.co/XBm8i6zUdA— Vidhu Vinod Chopra Films (@VVCFilms) September 30, 2026
ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਗਿਆ ਅਦਾਕਾਰ
ਨਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਫੌਜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਪ੍ਰਹਾਰ: ਦ ਫਾਈਨਲ ਅਟੈਕ' ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਮਰਾਠਾ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ' ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਨਾਨਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 1999 ਵਿੱਚ 'ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ' (LoC) ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ 'ਕੁਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ' (ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਨਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 76 ਕਿਲੋ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 56 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਨਾਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਅ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਨੀਲਕਾਂਤੀ ਪਾਟੇਕਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ - ਦੁਰਵਾਸਾ ਅਤੇ ਮਲਹਾਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਵਾਸਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਨੀਲਕਾਂਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਉਣੇ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਆਏ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ।
15 years ago Majnu bhai picked up the paintbrush and the rest is history! #Welcome was, is and always will be one of my most cherished films for the sheer joy it has brought people! It’s amazing how some stories & characters just live on even years later... https://t.co/1ccinArbNG— Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 21, 2022
ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਵਾਜ਼, ਵਿਰਾਮ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ।
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