ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਕ ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਕ ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 5:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੀ ਫਿਲਮ "ਅਲਫ਼ਾ" ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 10.09 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਖੇਡ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਈ ਧਿਆਨ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕ ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ 'ਅਲਫ਼ਾ', ਜਿਸਨੇ 10.09 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਐਥਲੀਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?"
ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ
ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਟਰਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ?"
ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਡੈਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?'" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ।'"
ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੈੱਫ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ
ਜਦੋਂ ਆਲੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੈੱਫ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪਾਈਕਸ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ।"
ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ
ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ?" ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।' ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, 'ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂਗੇ।' ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ।'"
ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
2025 ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਮੈਂ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।"
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਲੀਆ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।" ਗੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲੱਡੂ ਖਾਵਾਂਗਾ।"
ਫਿਲਮ "ਅਲਫ਼ਾ" ਬਾਰੇ
ਸ਼ਿਵ ਰਵੇਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ "ਅਲਫ਼ਾ" ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ, ਰੁਮਾਂਚ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਰੀ ਸਟਾਰਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। "ਅਲਫ਼ਾ" 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: