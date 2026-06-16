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ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਨ ਵੜੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ'

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

Reasons to Watch Chaali Din
Reasons to Watch Chaali Din (Pic Credit: Film Photo)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 1:52 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ', ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਵਲ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ', ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤਰੁਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹੇਗੀ ਮੁੱਢ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਮਕਬੂਲ ਨਾਵਲ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਬਿਊ

ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਰਹੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਪੈਂਡਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਨ ਵੜੈਚ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਭਰੀ ਅਤੇ ਅਨੂਠੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਭਟਕਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਭਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਜਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਦੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਬਰ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਜ਼ਜਬੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

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ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਨ ਵੜੈਚ
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