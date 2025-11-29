ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਮਰਦ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਕਾਰਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 4:36 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਕ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ?
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ (ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9 ਮਰਦ ਗਾਇਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਲਾਹੌਰੀਏ' ਦੇ ਗੀਤ "ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਦਾ" ਲਈ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕਾ ਨੇਹਾ ਭਸੀਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
"ਔਰਤ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਫਿਲਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।"
ਗਾਇਕਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕਾ ਨੇਹਾ ਭਸੀਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਵਾਦ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਦਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤਕਾਰ ਰਚਨਾ ਵਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੀਤਕਾਰ ਰਚਨਾ ਵਟਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
"ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਗਾਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਕਾਂ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।"
"ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਗਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਪਾਟਲਾਈਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।"
ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਕਾਂ (ਦਿਲਜੀਤ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ:
"ਦਰਸ਼ਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਮਰਦ ਨਜ਼ਰੀਏ" ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ, ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾ ਦੀਆਂ "ਵਸਤੂਆਂ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
" ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਅ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: