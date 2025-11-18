ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਆਹ, 82 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਆਹ, 82 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 3:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਡਾਇਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ?
ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲ਼ਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਡ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਰੋ।"
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਾ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨੱਚਾਂ...ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਉੱਠਾਵੇ ਨਾ...ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਵਾ...ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ...ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਹੈ।"
ਕੌਣ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਟੇਜੀ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਛਾਈ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ
ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲੀ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਕਾਬੁਲੀ ਵਾਲਾ' ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੇਡਾਂ, ਗਾਉਣ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੋਨੋ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ 'ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਮੰਚ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ', 'ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ' ਅਤੇ 'ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ'। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਓਮ ਪੁਰੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 90ਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਥੀਏਟਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੰਡਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ
ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਟਕ 'ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ' ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਗੁਲਾਬੋ ਮਾਸੀ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਉਹ 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ' (1985), 'ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੱਟ ਦੀ' (1990), 'ਮੇਲਾ' (1997), 'ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ' (2009) ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੰਗਰੇਜ਼' (2015), 'ਲਵ ਪੰਜਾਬ' (2016), 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ' (2016), 'ਲਾਹੌਰੀਏ' (2017), 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ' (2017), 'ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ' (2019) ਅਤੇ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' (2023) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਦੰਗਲ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: