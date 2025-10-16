ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ-ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ-ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : October 16, 2025 at 4:25 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਜੋ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ' ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਬਿਦੇਓਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਸਿੰਘ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਲਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੀ ਹਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਮੇਡੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਪਤੀਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ' ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਯਾਰ ਵੈਲੀ' (2014), 'ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਐਲਐਲਬੀ' (2015), 'ਖ਼ਤਰਾ ਡਾਕਟਰ ਜੈਲੀ' (2017), '15 ਲੱਖ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ' (2019), ਗਿੱਦੜਸਿੰਘੀ (2019) ਅਤੇ 'ਮਿੰਦਾ ਲਲਾਰੀ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
