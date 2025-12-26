ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 'ਡੇਟ ਨਾਈਟ' ਉਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੇ 'ਡਾਰਲਿੰਗ' ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ 'ਡੇਟ ਨਾਈਟ' ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 26, 2025 at 12:55 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ 'ਡੇਟ ਨਾਈਟ' ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਰਵੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਨਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। "ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਾਲ ਡੇਟ ਨਾਈਟ। dreamiyatadramaa ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ।" ਰਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀ 'ਉਡਾਰੀਆਂ' ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਰਾਮਾਇਣ: ਭਾਗ 1" ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਸਟਾਰਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਟਾਯੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਰਾ ਦੱਤ ਕੈਕੇਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਹੰਸ ਜ਼ਿਮਰ ਅਤੇ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਫਿਲਮ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ IMAX ਲਈ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਗ 1 ਦੀਵਾਲੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਗ 2 ਦੀਵਾਲੀ 2027 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਸੌਂਕਣ ਸੌਕਣੇ 2' ਅਤੇ 'ਸਰਬਾਲ੍ਹਾ ਜੀ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
