KBC ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ
ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 12:25 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਸਟਾਰ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ।
ਰਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਇਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਵੀ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ A ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ Z ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।"
ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 12/24 ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਗਈ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਨੱਚ ਬੱਲੀਏ 5' ਦੌਰਾਨ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।
ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ
ਸਫਲ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਨਰ ਡ੍ਰੀਮਿਆਤਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਉਡਾਰੀਆਂ", "ਸਵਰਨ ਘਰ" ਅਤੇ "ਜੁਨੂੰਨੀਅਤ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ "ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ", "ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ" ਅਤੇ "ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ 2" ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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