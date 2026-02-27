ETV Bharat / entertainment

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਰਾਮਾਇਣ’, ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਰਾਮਾਇਣ’ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

Ravie Dubey
Ravie Dubey (Pic Credit: Instagram @Ravie Dubey)
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਰਾਮਾਇਣ’ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਖਨ ਲੀਲਾ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਵੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਰਗੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ-ਸਟਾਰਰ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਥ੍ਰੋਬੈਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ 'ਲਖਨ ਲੀਲਾ ਭਾਰਗਵ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲਖਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ 'ਲਕਸ਼ਮਣ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 'ਲਖਨ ਲੀਲਾ ਭਾਰਗਵ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰੀ (ਲਖਨਊ) ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 'ਲਖਨ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ।'

ਇਸ ਨੂੰ "ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸਮਕਾਲੀਤਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਕੈਸਟ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

"ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸਮਕਾਲੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ... ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ... ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ... ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਟਾਯੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਰਾ ਦੱਤ ਕੈਕੇਈ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏਗੀ। 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ IMAX ਲਈ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ 1 ਦੀਵਾਲੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਗ 2 ਦੀਵਾਲੀ 2027 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

