ਕਦੇ ਫੀਸ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਰੋਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਧਮਕੀ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ
ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 760 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
By Seema Sinha
Published : November 21, 2026 at 12:41 PM IST
ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਆਂ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼' (2023) ਵਿੱਚ 'ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਮਨੋਹਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟਰ' ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈਫਾ (IIFA) ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ।
2026 ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਮੂਵੀ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਜੋ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਾਮੇਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ 'ਧਮਾਲ' ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮਾਮਲਾ ਲੀਗਲ ਹੈ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ 'ਸਾਈਕੋ ਸਈਆਂ' ਨਾਮਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼' ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਸਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ 'ਮਾਮਲਾ ਲੀਗਲ ਹੈ', 'ਧਮਾਲ' ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ' ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲੀਆ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ 'ਸੰਸਦ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਆਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਆਏ।
760 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ
"ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 760 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ...ਭੋਜਪੁਰੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ, ਹਿੰਦੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਪਾਈਡਰ-ਮੈਨ 3 ਦੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਡਰ-ਮੈਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
"20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੰਡਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਘਮੰਡਵਾ' ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੇਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ।"
ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਇਰਲ ਡਾਂਸ ਮੂਵਜ਼, ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪਲਾਂ, ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੀਮ-ਯੋਗ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਜਲਦੀ ਦ ਲੇਟ" ਅਤੇ "ਮਨੀ ਫਾਲੋਜ਼ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ" ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੀਮ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜੀਵਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ "ਔਰਾ" ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 'Gen Z ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 'ਕੂਲ' ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'home from work' ਜਾਂ 'jaldi the late' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ...ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਸਾ-ਮਜ਼ਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਖਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਹੈ 'ਗੁਚੀ' ਗੀਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ।" ਕਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ, ਕਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
ਕਿਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ...ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।"
ਪਰ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ...ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ...ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ...ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ-ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"
ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 2003 ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮ 'ਸਈਆਂ ਹਮਾਰ' ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 'ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ' ਮਨਾਈ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਦਲੀ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ (ਭੋਜਪੁਰੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "'ਤੇਰੇ ਨਾਮ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। 2005 ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2006 ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।"
ਕਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਆਮ ਬੇਨੇਗਲ ਅਤੇ ਮਨੀ ਰਤਨਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਹੈ...ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਇਨਾਮ, ਪਿਆਰ, ਇੱਜ਼ਤ, ਸਨਮਾਨ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ...ਇਹ ਸਭ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼' ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ) ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 18' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮੁੱਕਾਬਾਜ਼', 'ਮਾਮਲਾ ਲੀਗਲ ਹੈ' ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਕਰਾਂ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ...ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਚਲੋ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਏ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: