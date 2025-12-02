ETV Bharat / entertainment

ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧੇ ਰਤਨ ਔਲਖ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਰਤਨ ਔਲਖ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰਾਜਧਾਨੀ: ਦਿ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ' ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਉਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Ratan Aulakh
Ratan Aulakh (Photo: Series Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 2, 2025 at 1:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਤਨ ਔਲਖ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰਾਜਧਾਨੀ: ਦਿ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਕੇਬਲਵਨ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਗਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਦੀ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਅਨਵਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਤਨ ਔਲਖ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲੰਬੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ' ਅਤੇ 'ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ 2' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਤਨ ਔਲਖ, ਜੋ ਸਾਰਥਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਐਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

RATAN AULAKH NEW PROJECT
RATAN AULAKH OTT SERIES NAME
ਰਤਨ ਔਲਖ
RATAN AULAKH UPCOMING SERIES
RATAN AULAKH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.