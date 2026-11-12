ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਤਨ ਔਲਖ, ਆਰਮੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਰਤਨ ਔਲਖ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਦ ਬਲੈਕ ਸ਼ੈਡੋ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 3:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਤਨ ਔਲਖ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਦ ਬਲੈਕ ਸ਼ੈਡੋ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਸ਼ਾਈਨਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਥੀਮ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਰੋਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਰਤਨ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇਪਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ।"
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਲ ਕਸੌਲੀ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਨੂੰ ਕਪੂਰ, ਸਾਜਨ ਕਪੂਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਪਲੂ, ਨਿਧੀ ਭਾਰਤੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।"
ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਰਤਨ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਐੱਸ ਨੀਲਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਰਜਣਾ ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪ੍ਰੋਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੈਤੰਨਿਆ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗਿਫਟੀ ਮਹਿਰਾ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਡੀਐੱਚ ਹਾਰਮਨੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਹਨ।
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