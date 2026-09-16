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ਫਿਲਮ 'ਮੰਟੋ' ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਸਿਕਾ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਮ "ਮੰਟੋ" ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਰਸਿਕਾ ਦੁੱਗਲ
ਰਸਿਕਾ ਦੁੱਗਲ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 12:59 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਸਿਕਾ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2018 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਮੰਟੋ" ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ" ਵਿੱਚ ਬੀਨਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ "ਮੰਟੋ" ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਸਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖੇਗੀ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਸਫ਼ੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।"

ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ "ਮੰਟੋ" ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ (Pic Credit: IANS)

ਰਸਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਮੰਟੋ" ਵਿੱਚ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਮ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਉਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿ-ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰਦ ਹਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਸਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਟੋ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।"

ਰਸਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।"

ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ "ਮੰਟੋ" ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ (Pic Credit: IANS)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਸਿਕਾ ਦੁੱਗਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ "ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 2" ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਨਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

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ਰਸਿਕਾ ਦੁੱਗਲ
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RASIKA DUGAL IN MANTO
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 2 ਵਿੱਚ ਰਸਿਕਾ ਦੁੱਗਲ
RASIKA DUGAL

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