ETV Bharat / entertainment

ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਰਗੇ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ-ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ, ਦੇਖੋ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ-ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 27, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਮੇਰੇ ਪਤੀ' ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।'

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੈਂ ਉਹ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਵਿੱਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼, ਖੁਸ਼ੀ, ਉਦਾਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ...ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਕਹਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।'

ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਸਰਤ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। 26.02.2026।'

ਵਿਆਹ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ

ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ-ਐਂਡ-ਵਾਈਟ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਜੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

RASHMIKA MANDANNA VIJAY DEVERAKONDA
VIROSH WEDDING
RASHMIKA VIJAY WEDDING PHOTOS
ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ
VIJAY AND RASHMIKA WEDDING PICS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.