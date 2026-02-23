ETV Bharat / entertainment

ਜਲਦ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda wedding: ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda (Pic Credit: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 23, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਹਸੀਨਾ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ। ਸਾਡੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ 'ਵਿਰੋਸ਼।' ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ।"

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna Confirm Wedding
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna Confirm Wedding (Photo: Instagram)

ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਵਿਆਹ?

ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੋੜਾ 26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਚੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਦੈਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ

ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਕਿੰਗਡਮ" ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ "ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਕਾਕਟੇਲ 2" ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ "ਰਾਣਾਬਲੀ" ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

