ਮੋਗੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਤਾ ਦੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਧੀ ਦੇ ਚਰਚੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ
ਰੈਪਰ ਪਰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੀਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2025 at 5:07 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਪਰ ਪਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ 'ਚ ਅਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸਪੋਟੀਫਾਈ' ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਕੇਲ ਉੱਪਰ ਐੱਨਐੱਸਸੀਆਈ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਡੈਬਿਊ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ।
ਗਲੈਮਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਇਸ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਟ ਸਿੰਗਲ "ਦੈਟ ਗਰਲ" ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਸੰਗੀਤਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਸਪੋਟੀਫਾਈ' ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਇਰਲ 50 ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ "ਦੈਟ ਗਰਲ" ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਨੇਕਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।
'ਮੰਨੀ ਸੰਧੂ' ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ 'ਕੋਲੈਬ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼' ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਊਰਜਾਵਾਨ ਟਰੈਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੀਤ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਾਲ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਲ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ ਸ਼ੈਲੀ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਾਇਰਲ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਪਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
