ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'Tateeree' ਲਈ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ
ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'Tateeree' ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 8, 2026 at 12:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਪਰ-ਗਾਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 'Tateeree' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋਬਨ ਸੰਧੂ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਿਤੇਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜਯਾ ਰਾਹਤਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'Tateeree' ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋਬਨ ਸੰਧੂ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਿਤੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖਤੀ ਮੁਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।"
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 50 ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਅਕਸ਼ੈ ਦਹੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
