ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ, ਗੀਤ ਸੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਦਾ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Dhurandhar title track
Dhurandhar title track (Photo: IANS)
Published : October 16, 2025 at 1:02 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਈ-ਐਨਰਜੀ ਟਰੈਕ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸੁਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਓਕਟੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਇਹ ਟਰੈਕ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਆਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨਕਿੰਡ, ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਾਸ, ਸੁਧੀਰ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ' ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"

ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ "ਧੁਰੰਧਰ" ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਏਜੰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। । ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

