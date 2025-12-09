ETV Bharat / entertainment

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਛਾਈ 'ਧੁਰੰਧਰ', ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 28.60 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 33.10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ 44.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਧੁਰੰਧਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 106.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 160.15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੇ 34.48 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 125.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਨੀਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੁਰੰਧਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 46% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੇ 23 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸੈਕਨੀਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੁਰੰਧਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 126.27 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ: 28.60 ਕਰੋੜ
  • ਦੂਜੇ ਦਿਨ: 33.10 ਕਰੋੜ
  • ਤੀਜੇ ਦਿਨ: 44.80 ਕਰੋੜ
  • ਚੌਥੇ ਦਿਨ: 23 ਕਰੋੜ

ਧੁਰੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। "ਉੜੀ: ਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕੂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

