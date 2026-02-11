ETV Bharat / entertainment

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਣ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਖਤਰਾ ? ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

RANVEER SINGH IS RECEIVING THREATS
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 11, 2026 at 10:10 AM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਦੇਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਊ ਮੋਂਡੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਿਤਿਆ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ 30,000 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮਰਥ ਪੋਮਾਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ।

ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮ ਲੋਂਕਰ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ।

