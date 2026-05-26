'ਡੌਨ 3' ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਵੀਰ-ਫਰਹਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ? ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
'ਡੌਨ 3' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 3:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਫ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਦੌਰ 'ਚ ਹਨ ਪਰ 'ਡੌਨ 3' ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
'ਡੌਨ 3' ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ 'ਡੌਨ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 'ਡੌਨ 3' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਡੌਨ 3' ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਡੌਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਸਿਧਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬੈਨਰ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਰਣਵੀਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
VIDEO | On the fallout between filmmaker Farhan Akhtar and actor Ranveer Singh, FWICE chief advisor Ashoke Pandit says, " well, it's very simple. if the director association had received a complaint from farhan akhtar and ritesh sidhwani, saying that they've invested 45 crores in… pic.twitter.com/nDGzoE7Hc7— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026
ਰਣਵੀਰ ਦੇ 'ਡੌਨ 3' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ FWICE ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ NCD ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਗੰਠਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
FWICE ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਹਾਨ ਵੱਲੋ ਰਣਵੀਰ ਦੇ 'ਡੌਨ 3' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਕਸੇਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ 'ਡੌਨ 3' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੌਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ FWICE ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਫ.ਟੀ.ਡੀ.ਏ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਦਖਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ FWICE ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ FWICE ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਸਿਧਵਾਨੀ ਨੇ FWICE ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IFTDA ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। 'ਡੌਨ 3' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਮੇਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ...ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ FWICE ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 38 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁੱਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
FWICE ਵੱਲੋ ਰਣਵੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਅਤੇ ਡੌਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 'ਡੌਨ 3' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪਰ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਕਦੇਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 'ਡੌਨ 3' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਡੌਨ 3' ਵਿਵਾਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਦਿਲ ਧੜਕਨੇ ਦੋ' ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋਇਆ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਇਆ ਅਖਤਰ ਨੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋਇਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਗਲੀ ਬਾਏ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-