38 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1296 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ'
ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੀ 'ਰਾਜਾ ਸਾਹਬ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਕਰਸ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। 'ਧੁਰੰਧਰ' 1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ। 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧੁਰੰਧਰ ਅੱਜ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 39ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 38 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੁਰੰਧਰ ਨੇ 38ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 38 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧੁਰੰਧਰ ਦੀ 38ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਧੁਰੰਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 857.40 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1296 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 38ਵੇਂ ਦਿਨ 6.85 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਧੁਰੰਧਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਪੁਸ਼ਪਾ 2 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪਾਏਗੀ 'ਧੁਰੰਧਰ'?
ਧੁਰੰਧਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਧੁਰੰਧਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਰੰਧਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੁਰੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧੁਰੰਧਰ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੁਰੰਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
