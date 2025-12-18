ETV Bharat / entertainment

ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ 'ਧੁਰੰਧਰ', ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਬਾਹੂਬਲੀ' ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਨੇ ਅੱਜ (18 ਦਸੰਬਰ) ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੁਣ 2025 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 15% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 34.70 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 53.70 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 58.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ​​ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਘੱਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 31.80 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 32.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 454.20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ।

"ਧੁਰੰਧਰ" ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਧੁਰੰਧਰ" ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਧੁਰੰਧਰ" ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 664.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ SS ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। "ਧੁਰੰਧਰ" ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਲਾਕਬਸਟਰ 'ਅਵਤਾਰ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰਨ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​2025 ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

