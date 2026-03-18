ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 4:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਅੱਜ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਕਈ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Final Hour Hurdles for #Dhurandhar2 🚨— Rangasthalam (@RangasthalamIN) March 18, 2026
As ordered by CBFC, #DhurandharTheRevenge has 21 changes, causing delays in final processing.
QUBE locations – Hindi content delivered
Hard drive locations – Content still pending
Meanwhile, Telugu shows are being cancelled & refunds are…
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ X ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਚੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਮਿਲ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਵੇਂਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊਜ਼ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
Dhurandhar: The Revenge - Tamil paid previews scheduled for this evening have been cancelled due to non-availability. Hindi paid previews will be scheduled instead. We are initiating the refunds shortly.— Broadway Cinemas (@CinemasBroadway) March 18, 2026
We apologise for the inconvenience.
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਸਿਰਲੇਖ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਲਈ ਡਬਿੰਗ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
