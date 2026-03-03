ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਹੋਏਗਾ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਰਨ ਟਾਈਮ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਰਨ ਟਾਈਮ 3 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ "ਧੁਰੰਧਰ 2" 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਰਨ ਟਾਈਮ 3 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 3 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਫਿਲਮ 3 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀਕਵਲ 3 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਧੁਰੰਧਰ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁਰੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਕਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਲੰਬਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦਾ 3 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਨਟਾਈਮ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਐਲਓਸੀ ਕਾਰਗਿਲ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੜੀ: ਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਵਿਹਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
