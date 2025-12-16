'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ ਜਲਵਾ ਜਾਰੀ, ਫਿਲਮ ਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ 550 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ
'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 11 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ।
'ਧੁਰੰਧਰ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨ 11
'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧੁਰੰਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ (24.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 31.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 396.40 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਫਿਲਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਰਣ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੁਰੰਧਰ ਦੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਰੰਧਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾ 2 (20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਤ੍ਰੀ 2 (20.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਛਾਵਾ (19.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
- ਧੁਰੰਧਰ: 31.80 ਕਰੋੜ
- ਪੁਸ਼ਪਾ 2: 20.50 ਕਰੋੜ
- ਸਤ੍ਰੀ 2: 20.20 ਕਰੋੜ
- ਛਾਵਾ: 19.10 ਕਰੋੜ
'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ
- 1. 28.60 ਕਰੋੜ
- 2. 33.10 ਕਰੋੜ
- 3. 44.80 ਕਰੋੜ
- 4. 24.30 ਕਰੋੜ
- 5. 28.60 ਕਰੋੜ
- 6. 29.40 ਕਰੋੜ
- 7. 29.40 ਕਰੋੜ
- 8. 34.52 ਕਰੋੜ
- 9. 53.70 ਕਰੋੜ
- 10. 58.20 ਕਰੋੜ
- 11. 31.80 ਕਰੋੜ
- ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ: 396.40 ਕਰੋੜ
ਫਿਲਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਰਣ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਧੁਰੰਧਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੁਰੰਧਰ ਨੰਬਰ 1 ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਾ 2 ਅਤੇ ਛਾਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਧੁਰੰਧਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਟਾਰਰ ਉਰੀ - ਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾਲ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਦਿਤਿਆ ਨੇ ਧੁਰੰਧਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਸਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
