ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ "ਧੁਰੰਧਰ", ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ

"ਧੁਰੰਧਰ" ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ranveer singh bollywood film dhurandhar (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 6, 2025 at 10:33 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਧੁਰੰਧਰ", ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਹਨ। "ਧੁਰੰਧਰ" 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਨਟਾਈਮ 3 ਘੰਟੇ 34 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਹੈ।

"ਧੁਰੰਧਰ" ਦਾ ​​ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

ਸੈਕਨੀਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ

ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਪਦਮਾਵਤ', ਜਿਸਨੇ 24 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ 'ਸਿੰਬਾ' (20.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 'ਗਲੀ ਬੁਆਏ' (19.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਨੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 18.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 21.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।

OTT ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼

"ਧੁਰੰਧਰ" ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

