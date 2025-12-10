5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ'
'ਧੁਰੰਧਰ' 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 10, 2025 at 1:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾਈ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 28.60 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 33.10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 44.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 106.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 160.15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 159.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੀ ਕਮਾਈ
- 28.60 ਕਰੋੜ
- 33.10 ਕਰੋੜ
- 44.80 ਕਰੋੜ
- 24.30 ਕਰੋੜ
- 28.60 ਕਰੋੜ
- ਕੁੱਲ 159.40 ਕਰੋੜ
"ਉੜੀ: ਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਧੁਰੰਧਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦੀ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: