ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ', ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ
"ਧੁਰੰਧਰ" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਸਟਾਰਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ "ਧੁਰੰਧਰ" ਹੁਣ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
"ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 19 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਧੁਰੰਧਰ" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। "ਧੁਰੰਧਰ" ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਅਵਤਾਰ 3" ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਅਵਤਾਰ 3" ਨੂੰ "ਧੁਰੰਧਰ" ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਧੁਰੰਧਰ" ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਨਜ਼ਰ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ "ਧੁਰੰਧਰ" 1000 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2025 ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਧੁਰੰਧਰ" ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਹਿੱਟ
"ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ ਆਪਣੇ 19ਵੇਂ ਦਿਨ 20.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 619.30 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ ਛਾਵਾ (601.54 ਕਰੋੜ), ਸਤ੍ਰੀ 2 (597.99 ਕਰੋੜ), ਐਨੀਮਲ (553.87 ਕਰੋੜ), ਪਠਾਨ (543.09 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਗਦਰ 2 (525.7 ਕਰੋੜ) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 218 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 261.5 ਕਰੋੜ, 15ਵੇਂ ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 119 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 19ਵੇਂ ਦਿਨ 20.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ
"ਧੁਰੰਧਰ" 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਧੁਰੰਧਰ" ਨੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 870 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 18ਵੇਂ ਅਤੇ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ "ਧੁਰੰਧਰ" 2025 ਦੀ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
- ਧੁਰੰਧਰ: 870.36 ਕਰੋੜ
- ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1: 853 ਕਰੋੜ
- ਛਾਵਾ: 801 ਕਰੋੜ
- ਸੈਯਾਰਾ: 579.23 ਕਰੋੜ
- ਕੁਲੀ: 514 ਕਰੋੜ
'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਮਜ਼ ਕੈਮਰਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਅਵਤਾਰ 3' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਅਵਤਾਰ 3' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਾਈ 85.50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ 3 ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
