ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ, ਇਸ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਾਰੀਕ
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 6, 2026 at 3:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਧੁਰੰਧਰ: ਦਿ ਰਿਵੈਂਜ' 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ (6 ਮਾਰਚ) 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧੁਰੰਧਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:01 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੁਰੰਧਰ 2, 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:01 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਕੰਨੜ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਸੂਸੀ-ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਉਗਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਕੰਨੜ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਯਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
