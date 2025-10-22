ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ ਕੁਮੈਂਟ

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ ਕੁਮੈਂਟ
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਦੁਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2025 at 12:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੁਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੁਆ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਕਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਦੁਆ
ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ।" ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀਮ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਲਾਲ ਅਨਾਰਕਲੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੁਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲ
ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ, ਹੰਸਿਕਾ ਮੋਟਵਾਨੀ, ਨੀਲਮ ਕੋਠਾਰੀ, ਜ਼ਹੀਰ ਇਕਬਾਲ, ਪਤਰਾਲੇਖਾ, ਸੁਹਾਨਾ ਖਾਨ, ਰੀਆ ਕਪੂਰ, ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਬੱਚਨ, ਸ਼ਿਬਾਨੀ ਦਾਂਡੇਕਰ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ, ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਜ਼ੋਇਆ ਅਖਤਰ, ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ, ਮਿੰਨੀ ਮਾਥੁਰ, ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮਹੀਪ ਕਪੂਰ, ਸੋਨੀ ਰਾਜ਼ਦਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਾ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ, ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ, ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ, ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ, ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਪੂਜਾ ਹੇਗੜੇ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਐਲੀ ਅਵਰਾਮ, ਭਾਵਨਾ ਪਾਂਡੇ, ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਹਿਰਾ ਕਸ਼ਯਪ, ਐਂਟਲੀ, ਅੰਜਲੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਆ ਕਿਸ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੁਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ।" ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।" ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੁਆ ਦਾ ਨੱਕ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਦੁਆ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪਿਆਰੀ ਝਲਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਨਮ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
