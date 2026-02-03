ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੀਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 3, 2026 at 12:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2026 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅੱਜ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਮਾਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਯਸ਼ ਦੀ ਟੌਕਸਿਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵੇਗੀ। ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਥੀਏਟਰਲ ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁਰੰਧਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਕਵਲ ਲਈ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੁਰੰਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖਿੱਚ ਮਿਲੀ।"
ਅਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
