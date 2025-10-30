ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਇਸ ਈਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਈਪੀ 'ਗ੍ਰਾਫ਼' ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਲਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 30, 2025 at 11:48 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਈਪੀ 'ਗ੍ਰਾਫ਼' ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ' ਅਤੇ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਕਤ ਈਪੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਗੀਤਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਿਊ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਉਕਤ ਈਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਗ੍ਰਾਫ਼' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਮਰਜਾਣੀਆਂ', 'ਭਾਬੀਏ' ਅਤੇ 'ਸੁਣ ਹਾਣਦੀਏ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਮੋਹ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
05 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਕੇਲ ਉਪਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਈਪੀ ਦਾ ਹਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੰਗੀਤਕ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਨਯਾਬ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਂਕ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਏਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਨੀਂ ਆਉਂਦਾ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
