"ਤੂੰ ਕੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ" ਫੇਮ ਗਾਇਕਾ ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ 'ਚ ਵਾਪਸੀ, ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ
ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2026 at 2:17 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਖਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀ ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਗੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਅਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰੇਗੀ।
ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਏ ਗਏ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਣੇ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਝੀ ਹੋਈ ਗਾਇਕਾ ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਜਨਮੇਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੋਗਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਟਰੈਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਰਾਣਾ ਰਣਦੀਪ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਐਲਬਮ/ਗੀਤ "ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਾਰ" ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਟ ਬਸਟਰ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਐਲਬਮ: ਉਹ "ਦਿਲ ਕੱਚ ਦਾ", "ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਨ ਜੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ", "ਤੂੰ ਕੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ" ਅਤੇ "ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ" ਸਮੇਤ ਫਿਲਮ ਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਦੁੱਖ' (2004), 'ਨਸੀਬ' (2007) ਅਤੇ 'ਮੌਜਾਂ' (2007) ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।
ਹਾਲੀਆ ਕਰੀਅਰ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਪਿਆਰ', 'ਐਟੀਟਿਊਡ' ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁਣ ਉਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਕਵਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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