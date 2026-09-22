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ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ
ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 4:00 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

"ਇਹ ਭਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਖਰਜੀ (75) ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ (Pic Credit: ANI)

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਖਰਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਮ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਲਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ-ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਜਾ ਮੁਖਰਜੀ।

ਰਾਣੀ ਨੇ "ਗੁਲਾਮ", "ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ", "ਸਾਥੀਆ", "ਹਮ ਤੁਮ" ਅਤੇ "ਬਲੈਕ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ "ਮਰਦਾਨੀ 3" ਸੀ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।

ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ
ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ (Pic Credit: ANI)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 62ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੁਆਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਵੀਰ-ਜ਼ਾਰਾ" ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।"

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