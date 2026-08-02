ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ, ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ, ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ
ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 2, 2026 at 5:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਸ ਨਾਮਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
#WATCH | Sivasagar, Assam: On flood relief work, Actor, Randeep Hooda says, "... The water is still very deep. It has been 10 days since the flood, but many families are still stranded in the water in several places. We distributed essential items and returned. Many people in… pic.twitter.com/ZBAwYZ8nfl— ANI (@ANI) August 2, 2026
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਟੀਮ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ANI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
#WATCH | Sivasagar, Assam: On flood-affected people, Actor Randeep Hooda says, " this is the sivasagar railway station, and many affected families have come here from the surrounding areas. so, we make the food and bring it to them, and we have been doing this every day for the… pic.twitter.com/GOQNfzOEvN— ANI (@ANI) August 1, 2026
ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।-ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ, ਅਦਾਕਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-