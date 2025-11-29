ETV Bharat / entertainment

ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ

ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਿਨ ਲੈਸ਼ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Randeep Hooda and Lin Laishram
Randeep Hooda and Lin Laishram (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 29, 2025 at 12:58 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਿਨ ਲੈਸ਼ਰਾਮ ਬੀ-ਟਾਊਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਆਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ, ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਹੁਣ...ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ।" ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਲਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੁਭਵੀ ਸਟਾਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਲਿਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।"

ਪੋਸਟ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਲਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟੀ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲਿਨ ਦੇ ਗਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

