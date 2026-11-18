Ramayana Box Office: ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 'ਰਾਮਾਇਣ', ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 10:05 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਗਲੋਬਲ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜਨ, ਬਲਕਿ ਡੱਬ ਕੀਤਾ ਵਰਜਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 821 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ 1483 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਆਪਣੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਲਹਿਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਗਲੋਬਲ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 821 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 28.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 821.30 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ।
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