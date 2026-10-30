ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ "ਰਾਮਾਇਣ" ਦੀ ਚਰਚਾ, ਲੱਗੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਟਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ "ਰਾਮਾਇਣ" ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 11:13 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ "ਰਾਮਾਇਣ" ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ "ਰਾਮਾਇਣ" ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਣਬੀਰ, ਸਾਈ ਅਤੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ "ਰਾਮਾਇਣ" ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ "ਰਾਮਾਇਣ" ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਤਾਰੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਅਤੇ ਯਸ਼, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ "ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਸਕਰ ਜਿੱਤੇਗੀ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
Hindus from Pakistan are celebrating the arrival of Ramayana in Karachi, Also Requesting the makers to release the movie in their country. Jai Shree Ram chants all over🤯🤯 https://t.co/4V5bSCMIwY— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) October 29, 2026
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਮਾਇਣ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਰਵੀ ਦੂਬੇ, ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ, ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ, ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਵੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: